Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre ELISPACE, 28 février 2023 00:00, BEAUVAIS.

Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Lac des Cygnes Ballet et Orchestre. De 2023-02-28 à 2023-05-14 20:00. Tarif : 42.0 66.0 euros

ELISPACE BEAUVAIS 60000 . FRANCECONCERT (2LR22-6222/23) présente : ce spectacle. Chef-d’œuvre du ballet classique, le Lac des Cygnes est de retour avec une nouvelle tournée en France et en Europe. En 2023, redécouvrez la passion amoureuse d’un prince et d’une princesse-cygne dans un spectacle inédit, avec une production différente comme chaque année. Ce ballet nous plonge dans la folle histoire du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ? Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovski, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps. Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par un orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter enfants comme adultes. Convient aux enfants à partir de 6 ans Réservations PMR : 01 55 12 00 00. Le Lac des Cygnes, Lac des Cygnes Ballet et Orchestre

Votre billet est ici

FRANCECONCERT (2LR22-6222/23) présente : ce spectacle.

Chef-d’œuvre du ballet classique, le Lac des Cygnes est de retour avec une nouvelle tournée en France et en Europe. En 2023, redécouvrez la passion amoureuse d’un prince et d’une princesse-cygne dans un spectacle inédit, avec une production différente comme chaque année. Ce ballet nous plonge dans la folle histoire du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovski, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps.

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par un orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale.

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter enfants comme adultes.

Convient aux enfants à partir de 6 ans

Réservations PMR : 01 55 12 00 00

Votre billet est ici