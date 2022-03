Le Lac des Cygnes Ballet & Orch. Opéra Nat. de Russie Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Le Lac des Cygnes Ballet & Orch. Opéra Nat. de Russie Nice, 1 avril 2022, Nice. Le Lac des Cygnes Ballet & Orch. Opéra Nat. de Russie Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

2022-04-01 – 2022-04-01 Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy

Nice Alpes-Maritimes EUR 42 Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une grande tournée en France et en Europe. A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe présentera cet intemporel chef-d’œuvre classique. dcom@nice-acropolis.com +33 4 93 92 83 00 http://www.nice-acropolis.com/ Nice Acropolis 1 Esplanade Kennedy Nice

Détails Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Nice

Nice Alpes-Maritimes