Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement Ensorcelée par un mauvais génie, Odette est cygne le jour et ne reprend sa forme humaine qu’à la nuit tombée. Sa rencontre avec le Prince Siegfried, qui en tombe amoureux, lui offre l’espoir de rompre ce sort que seul un amour sincère peut briser. Toutefois, le mauvais génie vient compromettre la promesse que le Prince a fait à Odette en usant d’un sortilège imparable.



Chorégraphie : Youri Grigorovitch

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski

Livret : Youri Grigorovitch

Avec Olga Smirnova (Odette/Odile), Jacopo Tissi (Prince Siegfried), Egor Gerashchenko (le Mauvais Génie), Alexeï Putinsev (le Fou)

Et le Corps de Ballet du Bolchoï



Filmé en direct le 23 février 2020.

Version VO – Durée : 2h35



