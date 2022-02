Le lac des cygnes, ballet au cinéma La Belle Equipe Callac, 20 février 2022, Callac.

Le lac des cygnes, ballet au cinéma La Belle Equipe Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac

2022-02-20 – 2022-02-20 Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe

Callac Côtes d’Armor

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le faire, il s’empare du mythe de la femme-cygne. En hommage à Marius Petipa, il se projette dans l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes. Ballet d’ Angelin Preljocaj filmé au Théâtre national de la Danse -Chaillot. Des bulles et des gâteaux seront au rendez-vous !

+33 2 96 45 89 43 http://cineargoat.free.fr/index.php/

