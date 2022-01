Le lac des cygnes Angelin Preljocaj Le Colisée, 29 mars 2022, Roubaix.

Le lac des cygnes Angelin Preljocaj

du mardi 29 mars au mercredi 30 mars à Le Colisée

Un jeu de dualité remarquable entre classique et contemporain. **Angelin Preljocaj** nous livre un pur « délice classico-électro-écolo », à la trame amoureuse préservée offrant ici un conte décidément ensorcelant. C’est un Lac engagé sur l’urgence écologique, un Lac comme l’effondrement d’un monde. En s’attaquant à cet Everest, Preljo – comme on le surnomme – réussit avec magie et puissance à mettre le feu au Lac. Classique parmi les classiques, l’œuvre se retrouve sculptée et façonnée par le chorégraphe comme par un orfèvre. Cette pièce en quatre actes est servie par 26 danseurs dont trois duos d’amour. Le chorégraphe fait travailler ses danseurs sur la justesse de la sensation, la précision des corps en mouvement. Les vidéos imaginées par **Boris Labbé** insufflent des sensations suggérant des reflets de l’eau comme élément majeur – aux abords d’arbres majestueux. Sur les musiques contrebalancées de **Tchaïkovski** et de **79D** pour la partie atmosphérique, cette chorégraphie se veut autant respectueuse de l’originelle de Marius Petipa qu’originale et captivante par ses images fantasmatiques. Très attaché à l’histoire de la danse, Angelin Preljocaj s’octroie toutefois la liberté de faire d’un ballet original un mémorable palimpseste.

De 22 à 46 €

En s’appropriant cette œuvre majeure, Angelin Preljocaj réussit le pari fou de nous livrer sa vision du Lac

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:00:00;2022-03-30T19:30:00 2022-03-30T21:00:00