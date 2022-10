Le lac de Bonlieu et sa tourbière Bonlieu Bonlieu Catégories d’évènement: Bonlieu

Jura Bonlieu Mercredi 2 novembre 2022 de 14h à 17h: Balade animée « Le lac de Bonlieu et sa tourbière »

(organisée par le CPIE Jaut-Jura) Venez découvrir les mystères des tourbières. Histoires, contes et activités pour petis et grands. Gratuit sur réservation.

03.84.42.85.96

contact@cpie-haut-jura.org contact@cpie-haut-jura.org +33 3 84 42 85 96 Bonlieu

