Tir au laser 11 juillet – 19 août Le Lac Tir sur cible avec pistolets lasers. Par groupe de 6 personnes max. 30′ de créneau Créneaux :

Mardi 16h45/17h15 – 17h25/17h55 – 18h05/18h35

Mercredi et Vendredi matin 10h00/10h30 – 10h40/11h10 – 11h20/11h50 – 12h00/12h30

Jeudi et Samedi après-midi 14h/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h00/16h30 – 16h40/17h10 – 17h20/17h50 – 18h00/18h30 Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte sur les sites. Le Lac Châtellerault, rue alienor d'aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

