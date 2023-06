Toboggan géant Le Lac Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Toboggan géant Le Lac Châtellerault, 11 juillet 2023, Châtellerault. Toboggan géant 11 juillet – 19 août Le Lac Entrée gratuite. Inscription obligatoire. Une gigantesque structure gonflable de 11m de hauteur avec une surface de glisse longue de 63m est installée au Lac pour des descentes mémorables. Taille minimale: 1m20 Créneau de 30 minutes.

Maximum de 15 personnes par créneau. Créneaux :

Mardi :

14h/14h30 – 14h40/15h10 – 15h20/15h50 – 16h/16h30 – 16h45/17h15 – 17h25/17h55 – 18h05/18h35 – 18h50/19h20 – 19h30/20h

Mercredi à Samedi :

10h/10h30 – 10h40/11h10 – 11h20/11h50 -12h00/12h30 – 14h/14h30 – 14h40/15h10 15h20/15h50 – 16h00/16h30 – 16h40/17h10 – 17h20/17h50 – 18h00/18h30

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte durant l’activité. Les enfants de 6 à 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les sites. Descente en maillot de bain conseillée. Le Lac Châtellerault, rue alienor d’aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021/reserver-une-animation-sport/?id_thematique=toboggan&lieu=lac »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T14:30:00+02:00

2023-08-19T18:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:30:00+02:00 Sensations Glisse Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Lac Adresse Châtellerault, rue alienor d'aquitaine Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Le Lac Châtellerault

Le Lac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Toboggan géant Le Lac Châtellerault 2023-07-11 was last modified: by Toboggan géant Le Lac Châtellerault Le Lac Châtellerault 11 juillet 2023