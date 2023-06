Randonnée en trottinette électrique Le Lac Châtellerault, 11 juillet 2023, Châtellerault.

Venez faire un tour de trottinette électrique accompagné d’un moniteur pour découvrir les chemins autour de Châtellerault.

Se munir d’un sac à dos, d’une gourde et d’un casque si possible. Vêtements adaptés (tee-shirt manches longues et pantalon) et chaussures fermées.

6 trottinettes disponibles.

Tous les créneaux sont accessibles à partir de 12 ans.

Le Lac Châtellerault, rue alienor d'aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T15:00:00+02:00

2023-08-19T17:00:00+02:00 – 2023-08-19T18:30:00+02:00

GRATUIT sport-nature