Vienne Baignade Le Lac Châtellerault, 1 juillet 2023, Châtellerault. Baignade 1 juillet – 31 août Le Lac Gratuit. Libre accès. Venez vous rafraichir au lac.

Baignade surveillée entre 14h et 19h, 7j/7 (jours fériés inclus), du 1er Juillet au 31 Août. Le Lac Châtellerault, rue alienor d’aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

