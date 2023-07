Visite découverte du Labyrinthe En-Champ-Thé Le Labyrinthe En-Champ-Thé Grand coude, 15 septembre 2023, Grand coude.

Visite découverte du Labyrinthe En-Champ-Thé 15 – 17 septembre Le Labyrinthe En-Champ-Thé Visite libre à 3,50€, visite commentée à 5,50€. Prévoir de bonnes chaussures de marche pour la visite de la ferme et un imperméable.

Découverte d’une forêt de thé au cœur du village de Grand Coude, un vrai labyrinthe.

Perché à 1 100 mètres dans les hauts de St Joseph, Grand Coude est relié au monde par son cordon ombilical : « le Petit Serré », 60 mètres de largeur entre deux rivières, la Rivière des Remparts et la Rivière Langevin d’où l’on peut admirer de magnifiques sites. C’est dans ce village qu’est établie le Labyrinthe En-Champ-Thé.

Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers, anciennes plantations de thé des années 1960 reconnu à l’époque comme l’un des trois meilleurs thés au monde. C’est en 2005 que Johny et Emmanuelle relancent l’histoire du thé de Grand Coude, une production française unique à cette époque et perpétue la culture du géranium avec sa distillation sur l’exploitation.

A la Maison du Thé du Labyrinthe En-Champ-Thé, vous retrouverez l’ensemble de nos produits tels que le thé blanc, le thé vert, le thé noir, les huiles essentielles, l’hydrolat, les confits, les sirops et les sablés qui accompagneront à merveille votre dégustation de thé en fin de visite.

Le Labyrinthe En-Champ-Thé 18 rue Emile Mussard, Grand Coude, 97480 Saint-Joseph Grand coude 97480 La Réunion 06 92 60 18 88 http://www.enchampthe.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 92 601 888 »}, {« type »: « link », « value »: « https://enchampthe.com/visites-de-lexploitation/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@enchampthe.com »}] Visite commentée ou libre d’une ancienne plantation de thé créée dans les années 1950. Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers dont une partie est aménagée pour la cueillette et où les théiers peuvent atteindre 8 à 12 m de hauteur.

On y découvre également des champs de géranium odorant.

Découverte du thé, de l’arbre à la tasse, son histoire, sa fabrication et sa dégustation. De St Pierre, en arrivant à St Joseph, au 1er rond-point prendre à gauche, suivre tout droit, puis au 5ème rond-point prendre à gauche direction Grand-Coude, comptez 30mn. En venant de St Philippe, traverser en partie St Joseph, au rond-point près de la gare routière, prendre à droite direction Jean-Petit puis Grand Coude, comptez 30mn. Arrivé au village, à la première intersection tournez à droite, le labyrinthe est à 150 mètres. XGPS: -21.296073, 55.629133

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T09:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

© Le labyrinthe en-champ-thé