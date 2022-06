Le labyrinthe aux flambeaux à la Ferme et Musée du Pruneau

2022-07-11 20:30:00 – 2022-07-11 6 6 EUR Tous les lundis soirs pour vous émerveiller, venez découvrir le labyrinthe aux flambeaux (dernier billet à 22h).

– Possibilité de se restaurer sur place.

Durée : 1h30

