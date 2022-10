Le labyrinthe à Thoré-la-Rochette

Le labyrinthe à Thoré-la-Rochette, 3 septembre 2022, . Le labyrinthe à Thoré-la-Rochette



2022-09-03 – 2022-10-23 Le labyrinthe à Thoré-la-Rochette. Zone infinie, car l’œuvre de Jean-Philippe Mauchien dont vous allez découvrir les moindres recoins, n’est volontairement pas finie et est destinée à muter. Le travail de l’artiste dans l’environnement, la nature, le temps qui passe et le temps qu’il fait, sont partie intégrante de ce travail : c’est une œuvre tellurique et un acte collectif en quelque sorte. Chaque porte vous conte son histoire. Elles gardent enfermées les traces d’un passé.

Ponctuellement, le Labyrinthe devient un lieu d’exposition avec des propositions photographiques diverses. A découvrir en famille sur les horaires d’ouverture de Zone i ! Cette œuvre de Land art construite en 2019 par l’artiste vendômois Jean-Philippe Mauchien est fabriquée à partir de portes, volets, fenêtres et miroirs récupérés dans les dépendances du Moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette et chez les habitants des alentours. ©DroneConcept41 dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville