Le Laboratoire Kluster – Carte Blanche au Kluster Collectif au 6b Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Saint-Denis

Le Laboratoire Kluster – Carte Blanche au Kluster Collectif au 6b Le 6b, 20 mai 2023, Saint-Denis. Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant Prix libre ou tarif unique à 12€ Imaginé directement par les artistes pour le public en toute liberté créative, le Laboratoire Kluster est une bulle d’exploration où expérimentation est le maître-mot. Bienvenue dans une fête où de multiples disciplines artistiques s’entremêlent, sur fond de musique électronique et techno. PROGRAMMATION

Conçue à travers la collaboration de 14 artistes

Bientôt disponible QUI SOMMES-NOUS ?

Née de fêtes secrètes lors de la crise du COVID, la kommunauté KLUSTER s’est formée dans l’ombre, tel un oasis au milieu du désert. C’est aujourd’hui un curieux laboratoire, où l’on s’affaire à trouver la formule de la fête de demain: consciente, libre et bienveillante. Nos valeurs : Pour une nuit libre, consciente et bienveillante ! Nos événements ne sont pas un moment d’excès sans limite ou un produit de consommation, ils sont des lieux de partage, de rencontre et de découverte artistique. Nous sommes guidé.es par l’envie de diffuser une atmosphère de bienveillance, d’inclusivité, de responsabilité et de liberté. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/le-laboratoire-kluster-experience-n2/ https://fb.me/e/XNPbSPHe https://fb.me/e/XNPbSPHe https://www.le6b.fr/le-laboratoire-kluster-experience-n2/

KLUSTER KLUSTER

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Saint-Denis Autres Lieu Le 6b Adresse 6-10 Quai de Seine Ville Saint-Denis Departement Paris Lieu Ville Le 6b Saint-Denis

Le 6b Saint-Denis Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Le Laboratoire Kluster – Carte Blanche au Kluster Collectif au 6b Le 6b 2023-05-20 was last modified: by Le Laboratoire Kluster – Carte Blanche au Kluster Collectif au 6b Le 6b Le 6b 20 mai 2023 Le 6b Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis Paris