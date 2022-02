Le Laboratoire du logement – Bien vieillir ensemble Cité de l’Architecture et du Patrimoine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Laboratoire du logement – Bien vieillir ensemble Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 17 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 17 février 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

Loger les anciens est plus que jamais un enjeu majeur, sociétal et architectural. En se focalisant sur des projets réalisés en France, l’exposition propose de mettre en perspective soixante ans de réflexion et d’expérimentation dans le domaine du logement pour personnes âgées. La « silver économie » vise surtout les gens autonomes et indépendants, pour ne pas dire encore bien actifs. Aux autres, fragiles et dépendants, il faut offrir une assistance, avec des structures adaptées. On ne saurait en effet parler de logement pour les anciens sans considérer le grand âge et la maladie d’Alzheimer. L’autre enjeu est de maintenir les anciens en ville, de ne pas les envoyer dans structures reléguées parfois à la sortie des villes… Entre dépendance et résilience, c’est toute la question de la réponse à la « fragilité » qui est posée, dans une ville contemporaine qui se doit d’être inclusive. Il s’agit d’explorer les typologies alternatives qui intègrent des programmes intergénérationnels. Si le contexte métropolitain se prête à ce type de montage, on voit également se développer une série de projets intéressants dans de petites communes et sur des territoires ruraux. Aujourd’hui, la bâti existant peut faire l’objet de transformations pour s’adapter à ce type d’habitat, toujours en coeur de ville ou de village. Après des projets emblématiques de logements sociaux pour personnes âgées comme l’immeuble WoZoCo à Amsterdam ou l’ensemble très géométrique à Alcacer do Sal au Portugal, quelles sont les expérimentations déjà à l’oeuvre en France ? L’exposition focalise sur 16 projets réalisés dans ce domaine, en France, à différentes échelles, dans divers contextes. Le lien à la ville comme la relation à la nature prennent alors tout leur sens dans cette démarche sociale. Cité de l’Architecture et du Patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Paris 75016 Contact : https://www.citedelarchitecture.fr/fr Expo

Date complète :

2022-02-17T11:00:00+01:00_2022-02-17T21:00:00+01:00;2022-02-18T11:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T11:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-20T11:00:00+01:00_2022-02-20T19:00:00+01:00;2022-02-23T11:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T11:00:00+01:00_2022-02-24T21:00:00+01:00;2022-02-25T11:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T11:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-02-27T11:00:00+01:00_2022-02-27T19:00:00+01:00;2022-03-02T11:00:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-03T11:00:00+01:00_2022-03-03T21:00:00+01:00;2022-03-04T11:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T11:00:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00;2022-03-06T11:00:00+01:00_2022-03-06T19:00:00+01:00;2022-03-09T11:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T11:00:00+01:00_2022-03-10T21:00:00+01:00;2022-03-11T11:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T11:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-13T11:00:00+01:00_2022-03-13T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité de l'Architecture et du Patrimoine Adresse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Ville Paris lieuville Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris Departement Paris

Cité de l'Architecture et du Patrimoine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Laboratoire du logement – Bien vieillir ensemble Cité de l’Architecture et du Patrimoine 2022-02-17 was last modified: by Le Laboratoire du logement – Bien vieillir ensemble Cité de l’Architecture et du Patrimoine Cité de l'Architecture et du Patrimoine 17 février 2022 Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Paris

Paris Paris