Le laboratoire des miettes Cescau Cescau Cescau Catégories d’Évènement: 64170

Cescau

kb:France7564

Pyrénées-Atlantiques

Le laboratoire des miettes Cescau, 4 mars 2023, Cescau Cescau. Le laboratoire des miettes Salle des fêtes Cescau 64170

2023-03-04 11:00:00 – 2023-03-04 Cescau

64170 Cescau EUR 0 Par Les cailloux sauvages.

Autour de la table, des adultes et des enfants invités à prendre part à un laboratoire sur l’origine des miettes… Un brin d’absurde, un soupçon de légèreté et surtout l’envie de jouer, ce sont les ingrédients de cet atelier pas comme les autres qui secoue les bonnes manières. Par Les cailloux sauvages.

Autour de la table, des adultes et des enfants invités à prendre part à un laboratoire sur l’origine des miettes… Un brin d’absurde, un soupçon de légèreté et surtout l’envie de jouer, ce sont les ingrédients de cet atelier pas comme les autres qui secoue les bonnes manières. +33 5 59 32 24 45 Bibliothèque MIX

Cescau

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: 64170, Cescau, kb:France7564, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cescau Adresse Salle des fêtes Cescau Pyrénées-Atlantiques Ville Cescau Cescau lieuville Cescau Departement Pyrénées-Atlantiques

Cescau Cescau Cescau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cescau-cescau/

Le laboratoire des miettes Cescau 2023-03-04 was last modified: by Le laboratoire des miettes Cescau Cescau 4 mars 2023 64170 Cescau Cescau kb:France7564 Cescau, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Cescau 64170 Salle des fêtes Cescau Pyrénées-Atlantiques

Cescau Cescau Pyrénées-Atlantiques