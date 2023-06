Concert Le laboratoire de la ride Paris, 21 juin 2023, Paris.

Concert 21 et 22 juin Le laboratoire de la ride

Do you want hard ? Tu vas être servis ?

@ULTEAM PRoD et @RaVeNLabZ s’associent pour la fête de la musique et vous propose une programmation ta peur : 100% Hard, fast, rapidité…

Fais confiance à l’équipe, ça va être cardio sur le dancefloor. Côté sound system notre partenaire @exekut-acoustics s’occupe de nos oreilles et de nos yeux ça va taper fort sans aucun doute.

Alors pas d’excuse l’heure, la date, le jour pas d’arbitre, ça va être octogonale la famille.

RDV le 21 juin à partir de 18h00 au 6 rue Floréal 75017 Paris ?

D’ici là, paix sur vous et prenez soin des uns et des autres. ?

___ LINE UP ___

18H30 -> @Skao

19H30 -> @nox_musicc

20H30 -> @techno-Blondy

21H30 -> @Amve x @90als x @bunnyboo

22H30 -> @Loki

23H30 -> @rawco

Le laboratoire de la ride 6 Rue Floréal 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France 0629768796 https://www.helloasso.com/associations/ravenlabz?fbclid=PAAaa-7L7LZhQ2TYoTtAtkhLD8p9rSh4an7IwVR4W8xu3jfmXW6u5IdTr6LWo_aem_th_AQcCkEyvVQ8Lq3VOLDTeLHQkBV7QDuWGm_7AzOBH3y2u1K6JsJYNUCdiJIX6KAbBhTA https://instagram.com/ravenlabz1?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA== Le laboratoire de la ride skatepark DiY Métro ligne 13 Porte de Saint-Ouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:30:00+02:00

©Ravenlabz