Bal Folk avec Ainsidanse Le Labomatik, La Penne (06) Bal Folk avec Ainsidanse Le Labomatik, La Penne (06), 20 juillet 2023, . Bal Folk avec Ainsidanse Jeudi 20 juillet, 21h00 Le Labomatik, La Penne (06) 12 Au programme: -19h00 repas partagé -21h00 bal folk avec Ainsidanse Duo. Léon Ollivier (accordéon et cornemuses) et Jean-Baptiste Brunel (accordéon) source : événement Bal Folk avec Ainsidanse publié sur AgendaTrad Le Labomatik, La Penne (06) 4350 Route du Chanan 06260 La Penne

