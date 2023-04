Table Ronde : Face au cyberharcèlement, adoptons le bon comportement Le Lab’O, 4 mai 2023, Orléans.

Table Ronde : Face au cyberharcèlement, adoptons le bon comportement Jeudi 4 mai, 18h00 Le Lab’O Événement gratuit et ouvert à tous Inscription obligatoire

À la suite d’une première venue au LAB’O en décembre dernier, les collégiens de l’établissement Étienne Dolet reviennent pour introduire les échanges d’une table ronde portant sur le cyberharcèlement dans le but de partager des solutions face à ce phénomène, plus que jamais d’actualité.

À la suite de ces pitchs introductifs se tiendra une table ronde animée par Mathieu Maillard et différents invités pour échanger autour du cyberharcèlement. Parmi eux, Shayvise, créatrice de contenus sur Tiktok mais également professeur au collège. Cette dernière va tenter de partager son expérience sur les réseaux sociaux quand Philippe Picard, conseiller technique pour les établissements et la vie scolaire, interviendra en sa qualité d’expert et de référent anti-harcèlement au niveau académique. Enfin, Véronique Martinez témoignera de son histoire et de son engagement à lutter contre le cyberharcèlement.

Le Lab'O 1 avenue du Champ de Mars 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T19:30:00+02:00

