« L’entrepreneuriat : de la reconversion à l’accélération » Le Lab’O Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

« L’entrepreneuriat : de la reconversion à l’accélération » Le Lab’O, 6 décembre 2022, Orléans. « L’entrepreneuriat : de la reconversion à l’accélération » Mardi 6 décembre, 19h00 Le Lab’O

Payant avec une offre solo et duo. Gratuit pour les adhérents.

2 tables rondes avec 5 entrepreneures orléanaises pour s’inspirer et développer son business. Le Lab’O 1 avenue du Champ de Mars 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Si tu cherches des réponses à tes questions sur l’entrepreneuriat ou de l’inspiration pour développer encore plus ton activité, c’est LA soirée à laquelle participer en cette fin d’année ! Le principe ?

2 tables rondes suivies d’un moment de convivalité pour échanger avec les intervenantes mais aussi les membres du réseau La bulle des entrepreneurs. Le première table ronde abordera la thématique de la reconversion avec les témoignages et les points de vue de 3 consultantes en évolution professionnelle : Sylvie Formagne, Anne-Sophie Leroy et Marine Meunier. Pour la seconde, Justine Caleiro (agence de conseil en image et boutique de prêt à porter) et Nathalie Maréchal Lainé (mentor pour entrepreneurs) te partageront les clés qui leur ont permis de développer leur business. Alors, tu viens t’inspirer et passer un bon moment au Lab’O ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T19:00:00+01:00

2022-12-06T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le Lab’O Adresse 1 avenue du Champ de Mars 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Le Lab’O Orléans Departement Loiret

Le Lab’O Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

« L’entrepreneuriat : de la reconversion à l’accélération » Le Lab’O 2022-12-06 was last modified: by « L’entrepreneuriat : de la reconversion à l’accélération » Le Lab’O Le Lab’O 6 décembre 2022 Le Lab’O Orléans orléans

Orléans Loiret