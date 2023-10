L ESPRIT DES PLANTES Le Labo (MJC) Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne L ESPRIT DES PLANTES Le Labo (MJC) Castanet-Tolosan, 12 octobre 2023, Castanet-Tolosan. L ESPRIT DES PLANTES Jeudi 12 octobre, 20h00 Le Labo (MJC) entrée libre participative .Selon les classifications naturalistes, il existe un véritable abîme entre le monde animal et le monde végétal. Et pourtant, aujourd’hui, sur les traces de Charles Darwin, des biologistes réputés sont en train de montrer que l’intelligence des plantes est peut-être une réalité. Les plantes éprouveraient des sensations. Le Labo (MJC) 20 avenue de toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

