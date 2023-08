Concert Igloo Banana Le Labo (MJC) Castanet-Tolosan, 5 octobre 2023, Castanet-Tolosan.

Concert Igloo Banana – Jeudi 5 Octobre à 20h30 au Labo (MJC)

Sortie de résidence artistique

Igloo Banana est un groupe de punk rock déjanté formé à Toulouse. A la base 4 amis qui se sont connu au club de lecture « Picsou Magazine » de la ville et ont comme passion commune la musique. Influencé par ce punk rock californien des années 90 avec pour références Blink 182, Sum 41 ou encore The Offspring, le groupe joue la carte de l’humour et du décalé lors de ses concerts. Malgré leur humour peu évolué et leur style teenagers-skater « j’ai pas envie de grandir », les igloo prennent énormément de plaisir sur scène et resteront toujours disponible pour aller boire un coup après leurs représentations. Alors n’attendez plus, mettez vos plus belles Vans, sortez votre plus beau skate, buvez une bonne gorgée de bière et venez les rejoindre dans cette fabuleuse aventure philanthropique.

Participation libre mais nécéssaire

Le Labo (MJC) 20 avenue de toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

