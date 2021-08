Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Le Labo du sorcier Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Labo du sorcier Museum de Toulouse

du samedi 11 septembre au vendredi 31 décembre

Une griffe du diable, une salamandre, des cristaux qui changent de couleurs… Autant de spécimens fabuleux à venir observer. Quand magie et fantastique s’invitent au Labo pour fusionner avec les sciences, le mélange est abracadabrant! Un soupçon de cabinet de curiosités, une touche d’alchimie, une pointe de cryptozoologie, voilà bien qui devrait vous surprendre… Durée : 30 min

Sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition permanente.

Venez au Labo découvrir une diversité d’échantillons issus de nos réserves : roches, fossiles, animaux naturalisés, objets ethnologiques… Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-09-11 to 2021-12-31, 14:00:00 to 17:00:00

