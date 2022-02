Le Labo du Rézo Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Le Labo du Rézo Ludomédiathèque Colette, 21 mai 2022, Tourcoing. Le Labo du Rézo

Ludomédiathèque Colette, le samedi 21 mai à 13:30

Réparer un objet du quotidien ? Fabriquer un jouet ? Créer un sticker ? Broder numériquement ou floquer un t-shirt ? Découvrez les technologies de pointe auxquelles vous permet d’accéder le LABO du RÉZO. Vous hésitez encore ? L’équipe du pôle multimédia est là pour vous accompagner ! **En semaine sur rendez-vous et tous les samedis après-midi en accès libre de 13h30 à 17h30, Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)**

Entrée libre. À partir de 10 ans, adolescents, adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T17:30:00

