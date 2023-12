Scène Ouverte de Diato’Nantes Le Labo Diva, Nantes (44), 27 janvier 2024 17:00, .

Scène Ouverte de Diato’Nantes Samedi 27 janvier 2024, 18h00 Le Labo Diva, Nantes (44) prix libre

Nouvelle année, nouveau lieu, le principe reste le même : Se faire rencontrer musiciens et danseurs amateurs autour d’un répertoire de musiques traditionnelles à danser.La scène est ouverte aux apprentis musiciens, habitués de la scène ou non. L’idée est de faire simple et de donner à tous l’occasion de jouer devant un public. Faire chauffer les parquets, danser et partager… Plusieurs façon de participer s’offrent à vous : Venir jouer, danser, donner un coup de main pour l’installation et pendant la soirée, en parler autour de vous, motiver les copains à participer. Comment s’inscrire? (Noter bien notre nouvelle adresse) Pour que tout le monde puisse trouver sa place, nous demandons aux musiciens de préparer 2 ou 3 morceaux et de s’inscrire en amont diatonantes.collectif@gmail.com A tout bientôt! source : événement Scène Ouverte de Diato’Nantes publié sur AgendaTrad

Le Labo Diva, Nantes (44) 24, Mail des Chantiers

