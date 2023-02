Scène Ouverte de Diato’Nantes Le Labo Diva, Nantes (44)

prix libre

organisé par Diato’Nantes Collectif Le Labo Diva, Nantes (44) 51, Boulevard Gustave Roch Le Labo Diva, 44200 Nantes, France [{“link”: “mailto:contact@diatonantes.org”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/41122”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Retour @Labo Diva pour cette scène ouverte de printemps L’idée est toujours la même se faire rencontrer musiciens et danseurs amateurs autour d’un répertoire de musiques traditionnelles à danser.En quelques mots : Jouer ensemble, apprendre de musiciens plus aguerris, faire chauffer les parquets, danser et partager… Nous aurons besoin d’un coup de mains pour le fonctionnement du bar. Vous avez ce talent, faites-vous connaitre. Amenez votre bonne humeur, vos instruments, votre voix, vos petites mains et vos gambettes! Vous souhaitez participer avec votre groupe, il est conseiller de vous inscrire en nous envoyant un petit mail contact@diatonantes.orgOuvert à tous, participation libre. A tout bientôt! source : événement Scène Ouverte de Diato’Nantes publié sur AgendaTrad

