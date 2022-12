oÔo au Labo Diva Le Labo Diva, Nantes (44), 10 février 2023, .

oÔo au Labo Diva Vendredi 10 février 2023, 20h00 Le Labo Diva, Nantes (44)

avec Outre Manche et OÔO

Venez tous nous rejoindre au Labo Diva pour démarrer le week-end avec un bal du vendredi soir !

Avec un épatant programme :

La soirée commencera par une petite initiation aux danses traditionnelles de 20h à 21h. Puis ensuite bal folk ! avec pour cette soirée 2 trios : ******On retrouvera tout d’abord en première partie le trio Outre Manche, un mariage de sons et de mélodies qui vous feront danser et voyager le temps d’une soirée. Site web : outremanche.comFacebook : ****** Ensuite découvrez le trio OÔO, un bal orgiaque, onirique, et ondulatoire ! Rugir ou susurrer des sabirs au tambour,faire feu de tous bois​, amadouer le métal…Cérémonie-folie, danses en liesse et délicatesse,imaginaire et magie noire ! Avec : Carine Fourcade : voix & percussions Pol Abasq : saxophone, scie musicale & voix Boris Trouplin : cornemuses, steel drum, flûtes & voix Site web : http://www.xn--oo-8ja.fr/Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100068353542986Prix d’entrée 7€ + le prix d’une (ou deux, ou trois, …) consommation(s) de courtoisie pour le labo diva qui nous accueille !

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Au Labo Diva, 51 Bd Gustave Roch, Nantes

Accès tramway Lignes 2/3 Arrêt Wattignies / Ligne 26 Arrêt Min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-11T00:00:00+01:00