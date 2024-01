Jam’s sessions #2 Le Labo Dinan, vendredi 2 février 2024.

Dinan Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 22:00:00

Une jam session c’est une séance musicale improvisée et à laquelle peuvent se joindre différents musiciens.

L’idée ici est assez simple : les musicien.ne.s viennent avec leur instrument, les chanteur.se.s viennent avec leur voix et les mélomanes viennent avec leurs oreilles, dans le but de partager un moment musical et convivial.

Durant nos jams, tout le monde est bienvenu : pas de question d’âge, de niveau ou de style. La scène se veut ouverte à tous.tes, que chacun.e puisse avoir son espace et son temps d’expression. Pour l’occasion, le plateau du Labo sera équipé en condition réelle de scène, avec tout le matériel nécessaire (micros, amplis, batterie, claviers…).

Le Labo Rue Victor Schoelcher

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne



