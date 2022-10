Club de Lecture Le Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

Club de Lecture Le Labo de l’édition, 13 mai 2023, Paris. Club de Lecture Samedi 13 mai 2023, 15h00 Le Labo de l’édition

Sur inscription

Un club de lecture lors duquel nous échangeons sur une lecture commune. Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France Retrouvons nous pour un club de lecture lors duquel nous échangeons sur une lecture commune. L’ouvrage sera bientôt annoncé. A propos de La Plume en Question La Plume en Question propose au Labo de l’édition un café littéraire parisien pour tous les mordus de lecture et pour les écrivains amateurs comme professionnels. Nous discutons publication, autopublication, édition numérique, créativité et écriture. Nous lisons des textes en cours d’écriture, nous recevons des intervenants professionnels du livre, nous organisons des ateliers d’écriture et nous nous retrouvons en club de lecture !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Labo de l'édition Adresse 2, rue Saint-Médard 75005 Ville Paris lieuville Le Labo de l'édition Paris Departement Paris

Le Labo de l'édition Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club de Lecture Le Labo de l’édition 2023-05-13 was last modified: by Club de Lecture Le Labo de l’édition Le Labo de l'édition 13 mai 2023 Le Labo de l'édition Paris Paris

Paris Paris