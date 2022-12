Schooly Barcamp : comment former à la cybersécurité, aujourd’hui et demain? Le Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

La cybersécurité dans l’internet de demain (Web3) Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France Schooly Barcamp (#SB22) réunit des spécialistes en sécurité de l’internet du futur (web3) et des entrepreneurs et salariés pour réfléchir aux cybermenaces actuelles et à venir, et pour développer des solutions de cybervigilance en entreprise (PME et grands groupes). Le Barcamp qu’est-ce c’est ? C’est une rencontre d’une demi-journée, une « non-conférence » ouverte qui prend la forme d’ateliers-événements participatifs où le contenu est aussi fourni par les participants qui sont invités, à un titre ou à un autre, à partager quelque chose au Barcamp. Agenda – Une table ronde /conférence sur la prospective de la cybersécurité (1h)

– Un atelier immersif (1h)

– Une session de networking (1h)

Objectifs

– Sensibiliser les entreprises et les collaborateurs aux risques cyber

– Cocréer des solutions innovantes

– Présenter des entreprises innovantes Organisateur Schooly, la plateforme de formation dont la raison d’être est la sensibilisation à la nécessité impérative pour les entreprises de se protéger des cyberattaques.

