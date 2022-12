La co-écriture d’un roman policier : rencontre autour du roman policier Une si jolie morte paru aux éditions Arkane Le Labo de l’édition, 9 décembre 2022, Paris.

La co-écriture d’un roman policier : rencontre autour du roman policier Une si jolie morte paru aux éditions Arkane Vendredi 9 décembre, 19h00 Le Labo de l’édition

Gratuit sur inscription

Séance de dédicace et rencontre avec les auteurs David Neau, François Flaven et le fondateur d’Arkane Éditions Grégory-Franck Falaise autour du roman policier Une si jolie morte

Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France

Lorsqu’un squelette est découvert dans une fosse par des agents de la voirie, dans un village près de Reims, immédiatement une question se pose : s’agit-il des restes de Stéphanie Leclercq, une jeune beauté locale disparue vingt ans plus tôt ? Et, dans ce cas, qui a bien pu l’assassiner et pourquoi ? L’équipe du SCANER, un tout nouveau service chargé de résoudre des » cold case », d’anciennes affaires classées, se voit confier sa première enquête.

Arkane éditions publie Une si jolie morte, une roman policier co-écrit par David Neau et François Flaven. Venez découvrir et discuter de l’ouvrage à l’occasion d’une rencontre entre les deux auteurs et l’éditeur Grégory-Franck Falaise le 8 décembre à 19h au Labo de l’édition. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

Arkane Éditions a été fondée par Grégory-Franck Falaise, un passionné de lecture et plus particulièrement de polars et romans policiers. Située à Clichy, Arkane Éditions publie trois collections allant des polars au merveilleux en passant par la littérature généraliste.

François Flaven, 55 ans, capitaine de police, vit à Lyon. Il est titulaire d’une maîtrise d’Histoire moderne et d’une maîtrise de cinéma, option scénario.

David Neau, 49 ans, scénariste, vit à Paris. Il a travaillé pour le cinéma et les jeux vidéo. Il enseigne la bande dessinée numérique dans le supérieur.



