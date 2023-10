L’expo en famille : du sport et des jeux Le Labo – Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord L’expo en famille : du sport et des jeux Le Labo – Cambrai Cambrai, 15 octobre 2023, Cambrai. L’expo en famille : du sport et des jeux Dimanche 15 octobre, 16h30 Le Labo – Cambrai Sans réservation. 3, 2, 1 … Partez ! Une exposition, c’est aussi un lieu où on peut s’amuser : identifie les différents sports, compare-toi aux sportifs cambrésiens, invente de nouveaux terrains … Plusieurs jeux t’attendent dans la nouvelle salle de sport du Labo vouée à muscler le corps et l’esprit. Exposition conçue et proposée par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Cambrai en lien avec le Labo et le service des Sports, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France. Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0374510000 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville d'art et d'histoire de Cambrai

