Il va y avoir du sport ! Petite histoire du sport à Cambrai (XIXe-XXIe siècles) Le Labo – Cambrai Cambrai, 13 octobre 2023, Cambrai.

Il va y avoir du sport ! Petite histoire du sport à Cambrai (XIXe-XXIe siècles) 13 – 15 octobre Le Labo – Cambrai Entrée libre.

3, 2, 1 … Partez ! Pénétrez dans la nouvelle salle de sport du Labo vouée à muscler le corps et l’esprit.

A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, découvrez l’histoire du sport à Cambrai grâce à une exposition qui court du XIXe siècle à nos jours. Des clubs historiques aux différentes architectures dédiées aux pratiques sportives dans la ville, cet automne, « il va y avoir du sport ! »

Exposition conçue et proposée par le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Cambrai en lien avec le Labo et le service des Sports, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France.

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0374510000 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

© Ville d’art et d’histoire de Cambrai