Le patrimoine culturel immatériel – Un patrimoine local vivant en quête de reconnaissance Samedi 16 septembre, 16h00 le Labo Cambrai La conférence se déroule à l’espace scénique du Labo – Cambrai.

La notion de patrimoine culturel immatériel, encore mal (re)connu, regroupe les traditions vivantes, transmises de génération en génération. Cette conférence propose de retracer succinctement l’histoire de cette notion et de présenter des formes de patrimoines immatériels propres au Nord.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 51 00 00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Le Labo – Cambrai, fonds Giraud, PG 78 © SCP, le Labo – Cambrai