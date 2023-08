Emballez-vous pour nos manuscrits ! le Labo Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Emballez-vous pour nos manuscrits ! 16 et 17 septembre le Labo Cambrai L’atelier se déroule à l’espace Verrière du Labo.

Bien que fragile, le patrimoine culturel est un facteur important du maintien de la diversité intellectuelle : préservons nos manuscrits qui renferment les traditions héritées du passé, en apprenant les secrets de la conservation préventive.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 51 00 00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

