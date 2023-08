Le patrimoine caché du Labo le Labo Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Le patrimoine caché du Labo 16 et 17 septembre le Labo Cambrai Il est nécessaire pour cette activité de prendre réservation auprès d’agents du Labo, physiquement ou par téléphone (réservation visite des réserves patrimoniales au 03 74 51 00 00).

Partez à la découverte des collections patrimoniales du Labo: conservées dans des réserves contrôlées et d’accès strictement réglementé, elles sont le temple de notre patrimoine passé et présent, matériel et immatériel. Nous vous offrons exceptionnellement la possibilité de les visiter et de voir de tout près les collections précieuses (manuscrits, incunables, livres anciens), d’histoire locale (Cambrai et le Cambrésis), photographiques.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 51 00 00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:20:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Herbert Dylan