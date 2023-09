Les ponts des légendes le Labo Cambrai Cambrai, 16 septembre 2023, Cambrai.

Les ponts des légendes Samedi 16 septembre, 10h30 le Labo Cambrai Pour les familles à partir de 6 ans. Réservation indispensable.

Les ponts ont toujours inspiré méfiance aux hommes et aux femmes. Ils représentent le passage vers un monde mystérieux ou la peur de la mort. Ensemble, bravons les ponts des légendes. Devenez de véritables architectes en construisant vos ponts à l’aide de jeux de construction et frissonnez en écoutant les légendes contées par votre guide.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 51 00 00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© Ville d’art et d’histoire de Cambrai