Le CambraiScope est le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Cambrai. Il explique la ville d’hier et d’aujourd’hui sous forme d’exposition permanente, grâce à des maquettes, plans, photos actuelles et anciennes, vidéos, … Ne manquez pas le spectacle audiovisuel, créé autour du plan-relief montrant la ville sous Louis XIV.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

