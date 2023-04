De Vivaldi à Stravinskij : la nature en musique Le Labo – Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Nord De Vivaldi à Stravinskij : la nature en musique Le Labo – Cambrai, 4 juin 2023, Cambrai. De Vivaldi à Stravinskij : la nature en musique Dimanche 4 juin, 16h00 Le Labo – Cambrai Gratuit, sans inscription Le pianiste et compositeur Alessandro Pivetti vous invite à une découverte sensorielle de la musique qui parle de la nature à travers les siècles.

Laissez-vous guider par ses explications, ponctuées de démonstrations musicales, et apprenez à comprendre le dialogue subtil des instruments dans cette conférence musicale toute particulière. Le Labo – Cambrai 2, rue Louis Renard, 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=le-labo-accueil https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

