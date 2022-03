Le labo artistique : tapis mousse – Samedi 26 mars Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Espace Jack Roubin, le samedi 26 mars à 10:00

7 ans et plus : 10h00 – 12h00 Adultes : 10h00 – 13h00 Formule longue avec pause déjeuner : 10h00 – 17h00 Renseignements et inscriptions auprès de la Grande Roue

Sur inscription

Au programme de ce nouveau labo artistique de la Grande Roue : réalisation d’une matrice en mousse et impressions sur papier à l’encre de gravure sur le thème de la forêt. Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

