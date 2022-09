LE LAB’CAFE Chaumes-en-Retz, 13 octobre 2022, Chaumes-en-Retz. LE LAB’CAFE

5 place de l’église Arthon Espace de Vie Sociale Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Arthon 5 place de l’église

2022-10-13 – 2022-10-13

Arthon 5 place de l’église

Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique Un fab’Lab ? C’est moins compliqué que cela en à l’air.

C’est un lieu ouvert où sont mis à disposition plusieurs machines-outils pilotées par ordinateur (imprimante à découper, imprimante 3D) pour la conception et la réalisation d’objets. Le Lab’Café c’est : partager ses connaissances et son savoir-faire, l’accês pour tous aux techologies, encourager la créativité et passer de l’idée à la concrétisation de son projet. Le Lab’Acfé, un Fab’Lab en Pays de Retz ! secretariat@aarpro.org +33 7 68 95 52 93 Arthon 5 place de l’église Chaumes-en-Retz

