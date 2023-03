Réaliser sa jupe LE LAB 77, 1 avril 2023, Moret-Loing-et-Orvanne.

Réaliser sa jupe 1 et 2 avril LE LAB 77

Samedi 1er Avril 2023 – 13h-17h

Le patronnage d’une jupe sur mesure

Prise de mesures (30mn)

Tout d’abord nous réaliserons la prise de vos mesures afin de pouvoir tracer le patronnage sur mesure d’une jupe droite dite de base

Tracer le plan et patronnage (1h30)

A partir de ces mesures, nous traçerons le patronnage de la jupe sur mesure

Coupe et assemblage (1h)

Le patronnage nous permettra de couper et d’assemblet une toile d’essayage que nous pourrons essayer et ajuster en fonction de la posture de chacune

Essayage et discussion (1h)

Chacun a une posture différente qu’il n’est pas possible d’anticiper en patronnage. L’essayage d’une toile en sur-mesure est donc un passage obligé. Nous réaliserons donc un essayage de chacune des jupes pour ajuster son bien-aller.

Dimanche 2 Avril 2023 – 13h-17h

L’assemblage d’une jupe doublée

Coupe du patronnage (1h)

Tout d’abord nous la coupe du tissu et de la doublure pour la réalisation de la jupe.

Pour celles et ceux qui ont un patronnage sur mesure réalisé lors de l’évènement précédent, vous pourrez venir avec votre patronnage. Pour les autres personnes, nous mettons à votre disposition, le patronnage en taille 36, 38, 40, 42, 44 et 46.

Vous pouvez venir avec votre tissu et votre doublure (sans elasthane ni maille). Le cas échéant, nous mettrons un tissu et une doublure à votre disposition, mais il n’y aura pas de choix.

Préparation des bouts avant assemblage (1h)

Après la coupe, nous préparerons les bouts : thermocollage, fermeture des pinces entre autres.

Assemblage (1h30)

Dans un second temps nous assemblerons les bouts dans l’ordre prédéfinis par la gamme de montage.

Finitions main (30 mn)

Enfin nous terminerons avec les finitions mains de votre jupe.

LE LAB 77 5 rue de la saussaie 77250 Moret sur Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

