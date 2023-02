De l’Art au quotidien ! Exposition, Démonstration, Rencontre autour de la gravure et du gaufrage Le LA atelier d’artistes, 27 mars 2023, Rennes.

Helena Gath propose la visite de son atelier pour découvrir la gravure et le gaufrage, avec démonstrations de tirages, ateliers découverte, et une exposition d’eaux-forte et de livres d’artiste. handicap moteur,handicap visuel mi;vi

Le LA atelier d’artistes 34 bis rue de la Motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35708 Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “mailto:le.la.rennes@gmail.com”}]

Quoi de plus émouvant qu’un beau livre rare à feuilleter seul ou à plusieurs, à offrir ou à s’offrir ? Quoi de plus agréable qu’un objet personnel et unique à savourer au quotidien, à la maison ou au bureau ? Les objets d’art et d’artisanat apportent de l’émotion à la vie de tous les jours.

La gravure, et à fortiori l’eau-forte, offre de grandes possibilités d’exploration technique pour créer des images reproductibles en petites séries avec les qualités de la pièce unique. Le gaufrage sculpte le papier en douceur et lui confère des motifs en bas-relief. Ces techniques sont le socle de l’activité de Helena Gath au LA.

Dans cette exposition vous pourrez voir les matrices des tableaux qui viendront orner les murs de vos maisons, de vos bureaux, et des livres créés de toute pièce ou en collaboration avec des auteurs ou des éditeurs.

Il existe plusieurs types de gravure : la gravure en relief ou taille d’épargne (linogravure, xylogravure, gravure sur plâtre), la gravure à plat (lithographie, offset, estampe numérique), et la gravure en creux (taille douce, eau-forte) c’est cette dernière que vous découvrirez ici.

La transmission des compétences est un pilier de nos métiers, ainsi Helena Gath initie des étudiants en arts plastiques et en formation au Brevet Métiers d’Art et invite régulièrement d’autres artistes et artisans d’art dans son atelier Le LA à Rennes pour des échanges de savoir-faire.

Pour faire connaître son métier-passion au grand public lors des JEMA, elle propose la démonstration de tirages sur différents papiers d’art, l’explication de ses techniques, et deux ateliers de découverte en gravure sur carton et en gaufrage par embossage.

Le gaufrage par embossage est réalisé avec un stylet sur le verso du papier à partir d’un pochoir en creux. Le motif apparaît au recto en relief.

La gravure sur carton simule la taille douce sur métal. Le dessin est réalisé directement sur la matrice avec une pointe sèche. L’encrage et le tirage sous presse sur papier d’art donnent le résultat final que les participants emporteront avec eux.

Programme

(ateliers découverte 40 min, démonstrations, exposition, vente, rencontre)

Semaine parcours (sur rendez-vous)

Lundi 27 et Mardi 28 mars, 14h-16h30 : rencontre avec les scolaires.

Mercredi 29 mars, 14h-17h : atelier gaufrage (8-12ans), visite de l’exposition

Jeudi 30 et vendredi 31 mars, 14h-19h : Visite de l’exposition, rencontre.

Week-end découverte (entrée libre)

Samedi 1er et dimanche 2 avril, portes ouvertes, 10h-19h

Exposition de gravures, monotypes, livres d’artistes, démonstrations de tirages et ateliers découverte.

Ateliers découverte, sur inscriptions*

Gaufrage par embossage ** : Mercredi, Dimanche à 15h

** : Mercredi, Dimanche Gravure sur carton : Samedi à 16h30

*Ateliers découverte gratuits, limités à 6 participants, matériel fourni, sur inscription préalable à : le.la.rennes@gmail.com / **séance spéciale adaptée aux malvoyants samedi à 11h sur demande (3 participants maximum)



Helena Gath © Adagp Paris 2023 (Livre des mariés, commande privée 2021)