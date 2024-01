LE PETIT CHAPERON ROUGE LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque, samedi 23 mars 2024.

Le célèbre conte du petit chaperon rouge dans une version drôle et rythmée pour les enfants.Dans son joli panier le petit chaperon a des galettes et un petit pot de beure. Elle doit aller les apporter a sa grand mère qui habite le village voisin. Le chemin le plus court est le sentier magique de la forêt… Mais attention au loup !Un Petit Chaperon Rouge épatant, un loup drôle et pétillant pour l’histoire préférée des enfants.Version adaptée des Frères Grimm.

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 15:00

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59