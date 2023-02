Projection du Film “Où est Anne Frank” Le Kursaal de Besançon, 21 mars 2023, Besançon.

Projection du Film “Où est Anne Frank” 21 et 23 mars Le Kursaal de Besançon

Dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme la Licra Besançon propose 2 projections à destination des scolaires au Kursaal à Besançon mardi 21 Mars et jeudi 23 Mars handicap psychique pi

Le Kursaal de Besançon 2 Pl. du Théâtre Besançon Chamars Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Projection au Kursaal à Besançon Mardi 21 Mars et Jeudi 23 Mars de 9 h 30 à 11 h 30

Réalisation : Ari Folman

Cast : Ludivine Sagnier, Sara Giraudeau

Genre : Animation

Durée : 1h39

Année : 2021

Ari Folman est un cinéaste israélien de grand talent : on se souvient de son premier long-métrage d’animation, Valse avec Béchir. C’est peu dire que son adaptation du Journal d’Anne Frank ne déçoit pas…

La représentation stylisée et effrayante des nazis peut faire penser au Maus de Spiegelman ; très fortes sont les scènes où la déportation des juifs est évoquée, avec pudeur et sensibilité, par une métaphore qui renvoie au franchissement des fleuves des enfers dans la mythologie gréco-latine, avec Cerbère dans le rôle des chiens des SS.

L’histoire de Kitty, qui s’échappe des pages du Journal pour découvrir l’Amsterdam moderne, permet à Folman de parler du drame des migrants ; Il nous livre ainsi une leçon salutaire : le Journal d’Anne Frank ne doit pas être un fétiche, un objet de vénération ni son auteure un simple prétexte à nommer des places, des rues, des bibliothèques ou des centres culturels : Anne et son Journal vivront dans la mesure où ils peuvent changer notre regard sur le monde contemporain et inspirer notre action. (Abraham Bengio)



