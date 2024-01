KIK LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux, vendredi 22 mars 2024.

KIK, autrefois connu sous le nom de Kikesa, entame sa carrière en 2013 au sein du MTB Crew.Après trois années d’exploration collective, il se lance en solo et adopte le surnom de rappeur hippie en raison de son look floral et de son style musical qui fusionne rap, pop et électro. En 2021, après le succès de Puzzle acclamé par le public et la critique, il publie Rubi, un album résolument pop et coloré explorant l’histoire d’une meilleure amie fictive.2023 marque un changement radical pour le rappeur : Kikesa devient KIK, jette son image hippie pour embrasser une direction artistique plus sombre, brute et centrée sur le rap, révélant ainsi Adieu.Un chant du cygne qui résonne de beats lourds et de textes crus sur le crime, la violence et la rue pour enchainer les concerts sold out partout en France.

Tarif : 12.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27