Le Krystal-La fermeture Le Krystal Arles, 31 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Symbole de 3 générations de fête, le Krystal clôture ses 42ans d’activité avec une soirée Halloween.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Le Krystal Route Du Krystal

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A symbol of 3 generations of festivities, the Krystal closes its 42nd year of business with a Halloween party

Símbolo de fiesta de 3 generaciones, el Krystal cierra sus 42 años de actividad con una fiesta de Halloween

Das Krystal, Symbol für drei Generationen von Partys, schließt seine 42-jährige Geschichte mit einer Halloween-Party ab

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Arles