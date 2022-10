Le Krill fait son « Comedy Club » !

2022-11-10 – 2022-11-10 EUR Cette « Soirée comédie » a pour but d’aider différents humoristes « en devenir » à tester leurs propres sketchs face à un public bienveillant !

Ces artistes vous présenteront leurs univers respectifs et n'auront qu'une seule mission, vous faire RIRE pendant plus d'une heure ! Alors ? Ça vous dit ? En s'inspirant des « Comedy Clubs » à l'américaine, Le Krill vous propose une soirée consacrée à l'humour sur scène !

