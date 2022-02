Journée Portes Ouvertes EPITA IA Institut EPITA IA Institut, 12 mars 2022 10:00, Le Kremlin-Bicêtre.

Samedi 12 mars, 10h00 Sur place Entrée libre https://www.epita-ia.fr

Venez découvrir la nouvelle formation de l’EPITA en Intelligence Artificielle, EPITA IA Institut.

À propos de l’EPITA IA Institut

L’EPITA IA Institut est une école post-bac centrée sur le Data Engineering et l’Intelligence Artificielle et leurs impacts économique, éthique, social et environnemental.

Elle permet après un premier cycle de bachelor de 3 ans une ouverture sur tous les aspects de l’IA et du Data Engineering, de choisir son programme Grande Ecole : l’EPITA, l’ESME ou l’ISG pour y obtenir un double diplôme, le Master of Engineering de l’EPITA IA Institut et un diplôme d’Ingénieur ou de Manager.

EPITA IA Institut 14-16 rue Voltaire 94270 Le Kremlin Bicêtre 94270 Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne

samedi 12 mars – 10h00 à 17h00