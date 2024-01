FEFE LE KRAKATOA Merignac, 9 mars 2024, Merignac.

Il y a vingt ans, Féfé se faisait connaitre au sein du Saïan Supa Crew grâce au succès fulgurant du single Angela, extrait du premier album KLR (1999). Drôle, percutant, avec juste ce qu’il faut de libertin et aussi hétéroclite qu’inventif musicalement, ce groupe solaire a su projeter sur les ondes et à l’écran l’image d’un pays diversifié et bien dans sa peau.Aujourd’hui, Féfé se reconcentre sur sa carrière solo et rejoins le label Chapter Two Records de Wagram Stories pour son 4e album solo. Produit par Bastien Doremus (Christine and the Queens, Clara Lucianni) et Lazy Flow (Meryl, les soirées La Créole), avec des feats comme le brillant soulman américain Son Little, l’album en préparation s’annonce déjà être le plus inspiré de sa carrière. Sortie prévue début 2024 !

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LE KRAKATOA 3 avenue Victor Hugo 33700 Merignac 33